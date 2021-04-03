Son dakika haberleri... Bayburtlu Yusuf Özoğul, "Biz davamızı milletimizi seven kişileriz. Bizler gibi niceleri var"
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Son dakika haberleri... Bayburtlu Yusuf Özoğul, "Biz davamızı milletimizi seven kişileriz. Bizler gibi niceleri var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bayburtlu Yusuf Özoğul, 'Biz davamızı milletimizi seven kişileriz. Bizler gibi niceleri var'

Son dakika haberine göre 2019 yılında seçim broşürleri dağıttığı sırada sözlü tacize maruz kalan ve ardından sosyal medyada vatandaşların "iyi ki varsın Yusuf" sloganıyla destek olduğu Yusuf Özoğul, parti çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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2019 yılında seçim broşürleri dağıttığı sırada sözlü tacize maruz kalan ve ardından sosyal medyada vatandaşların "iyi ki varsın Yusuf" sloganıyla destek olduğu Yusuf Özoğul, parti çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediyede işe başlayan Özoğul, "Beş parmağın beşi bir değildir. Herkesi birbiriyle kıyaslayamayız tabii ki. Biz davamızı milletimizi seven kişileriz. Bizler gibi niceleri var" dedi.

Yusuf Özoğul, 2019 yılındaki yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti adına seçim broşürü dağıttığı esnada Mine Koraş adlı kadın tarafından sözlü tacize uğramış ve olay basında yer etmişti. 21 yaşındaki Özoğul adına olayın ardından sosyal medyada destek kampanyaları başlatılmış ve hem siyasiler hem vatandaşlar "iyi ki varsın Yusuf" sloganıyla ile Özoğul'a destek olmuştu.

"Hız kesmeden parti çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Yusuf Özoğul, "Kamu kurumunda personelim, ayrıyeten eğitim öğretime de devam ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Çorbamız kaynıyor. Bundan öncesinde en son Bayburt Meslek Lisesi'ndeydim. Bayburt ufak bir memleket olduğundan dolayı pek bir iş imkanımız yoktu. Ondan dolayı ailemle birlikte İstanbul'a göç etmeyi düşündük. Hız kesmeden parti çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Biz davamızı milletimizi seven kişileriz"

Özoğul konuşmasının devamında, "Hatırlatırım ki bu bundan iki sene önce broşür dağıtırken Mine Koraş adlı vatandaşın farklı bir tepkisine maruz kalmıştık. Büyüklerimizin de dediği gibi her şerde bir hayır vardır. Onun şer düşündüğü bizlere hayırlara vesile oldu. İki sene sonrasında tekrar bu günlerde gündeme taşındık. Vatandaşımızın desteği her zaman yanımızda, Allah razı olsun hepsinden. Hepsine buradan kucak dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Partimizin içerisinde üzücü olaylara şahitlik yaptık. Bu art niyetli kişilerin oluşturmak istediği büyük bir algı oyunuydu. Beş parmağın beşi bir değildir. Herkesi birbiriyle kıyaslayamayız tabii ki. Biz davamızı milletimizi seven kişileriz. Bizler gibi niceleri var. Bizden daha iyileri var hatta. Bizi destekleyen herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Bayburtlu Yusuf Özoğul, 'Biz davamızı milletimizi seven kişileriz. Bizler gibi niceleri var'
Son dakika haberleri... Bayburtlu Yusuf Özoğul, 'Biz davamızı milletimizi seven kişileriz. Bizler gibi niceleri var'
Son dakika haberleri... Bayburtlu Yusuf Özoğul, 'Biz davamızı milletimizi seven kişileriz. Bizler gibi niceleri var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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