Son dakika haberleri: Bayburt Valisi Epcim, Sığırcı köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi Son dakika güncel haberi... Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresince Sığırcı köyünde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresince Sığırcı köyünde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Tamamlanan asfaltlama çalışmalarını yerinde görmek üzere bölgeye gelen Vali Epcim, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı.

Epcim, İl Özel İdaresi 2020 yatırım programına alınan köylerde altyapı, bakım onarım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildiğini, bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Köy muhtarı Ersin Şahin ile vatandaşlarla bir araya gelen Epcim, talep ve önerileri dinledi.

Kaynak: AA