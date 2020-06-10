Son dakika haberleri | Bayburt'taki bazı cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi
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Son dakika haberleri | Bayburt'taki bazı cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi

Son dakika haberlerine göre Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Son dakika haberleri | Bayburt'taki bazı cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi
10.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:17

Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgınla mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler dolayısıyla şehir merkezinde birtakım yeni düzenlemelere gidildi.

Kurulun Cumhuriyet Caddesi'ne maskesiz girişleri yasaklayan önceki kararına merkezdeki 36 cadde ile 3 sokak ilave edildi. Söz konusu cadde ve sokaklara maskesiz girenler hakkında Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre 3 bin 150 lira ve 392 lira idari para cezası uygulanacak, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulacak.

Karara göre maske takma zorunluluğu getirilen yerler şöyle:

"Semerciler, Kazım Köklü, Taşhan, Hapan, Hafız Osman, Nalbantcılar, Ulu Cami, Zahire Hal, Kurtuluş, Hastane, Hoca Ahmet Yesevi, Güzel, Şair Zihni, Sebahattin Savacı, Şair Celali, Turan, Osman Okutmuş, Ordu, Zincirlikuyu, Dede Korkut, Türkistan, Danişmendliler, Vali Nihat Üçyıldız, Akşemsettin, 12 Şubat, Koruk, Bahçeli, Ozulu, Sıtkı Özer, Unutulmaz, Erzurum, Yavuz Selim, Veli Şaban, Adnan Menderes ve Dede Paşa caddeleri ile ile Hükümet Meydanı, Sahil Yolu, Arküstü ve Pönserek sokakları."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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