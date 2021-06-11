Son dakika haberleri! Bayburt'ta yaşlılar ve çocuklar bir araya gelip toprağa hayat verdi

Son dakika gelişmesine göre Bayburt'ta bulunan Memnune Evsen Huzurevi'nde yaşayan yaşlılar ve çocuk evlerinde bulunan çocuklar bir araya gelerek tohum ekti.

Bayburt'ta bulunan Memnune Evsen Huzurevi'nde yaşayan yaşlılar ve çocuk evlerinde bulunan çocuklar bir araya gelerek tohum ekti.

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi'nde yaşayan yaşlılar ve çocuk evlerinde bulunan çocuklar Tarım İl Müdürlüğünün tahsis ettiği tarlada "Bağ ve Bahçe yapımı" etkinliğine katılarak, çeşitli tohumları toprakla buluşturdu. Yapılan ekim işleminden dolayı hem huzurevinde yaşayan yaşlılar hem de çocuklar memnun olduklarını dile getirdi.

Düzenlenen etkinliğe İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, yaşlıları ve çocuklar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı