Son dakika haberleri... Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal eden, ticaretini yapan ve kullananlara yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı iddia edilen M.D'nin evinde 20 gram metamfetamin geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu bulundurdukları iddia edilen Y.E, A.S. ve H.A'nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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