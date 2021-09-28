Son dakika haberleri | Bayburt'ta trafik kazası: 7 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Bayburt'ta trafik kazası: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Bayburt'ta trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberleri: Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16. 30 sıralarında Bayburt merkeze bağlı Arslandede köyü yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 69 S 0047 plakalı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle yön levhasına çarpıp yolun kenarına devrilen minibüsteki yolculardan 7 kişi yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Afad ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinden AFAD ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarda Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Son dakika haberleri | Bayburt'ta trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberleri | Bayburt'ta trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberleri | Bayburt'ta trafik kazası: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı

D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı

 Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı

Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı

 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında can verdi

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mustafa Keser Tanem Sivar Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Balotelli Fatih Terim Ali Palabıyık Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Bayburt'ta trafik kazası: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 13:03:55. #1.11#