Son dakika haberi! Nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber: Bayburt'ta, düştüğü nehirdeki köprünün kirişinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Bayburt'ta, düştüğü nehirdeki köprünün kirişinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Bayburt Belediyesi Zabıta İhbar Hattı'nı arayan vatandaşlar, bir köpeğin, düştüğü Çoruh Nehri'ndeki Çarşı Köprüsü'nün kirişinde mahsur kaldığını bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, nehirdeki hayvanı yaptıkları çalışma ile kurtardı.
Köpek ekiplerce salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci