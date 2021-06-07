Son dakika haberi! Nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberi! Nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bayburt'ta, düştüğü nehirdeki köprünün kirişinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bayburt'ta, düştüğü nehirdeki köprünün kirişinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bayburt Belediyesi Zabıta İhbar Hattı'nı arayan vatandaşlar, bir köpeğin, düştüğü Çoruh Nehri'ndeki Çarşı Köprüsü'nün kirişinde mahsur kaldığını bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, nehirdeki hayvanı yaptıkları çalışma ile kurtardı.

Köpek ekiplerce salıverildi.

Son dakika haberi! Nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi! Nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi! Nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi! Nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi! Nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi! Nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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