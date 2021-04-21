Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı
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Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı

İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı Bayburt'ta elektrikli battaniyenin fişte unutulması dolayısıyla çıkan yangında iki iş yeri maddi hasar gördü.

Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı

BAYBURT - Bayburt'ta elektrikli battaniyenin fişte unutulması dolayısıyla çıkan yangında iki iş yeri maddi hasar gördü.

Kadızade Mahallesi Nevzat Karaoğlu caddesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, ikinci el eşya satan dükkanda elektrikli battaniyenin fişte unutulması sebebiyle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama riskini de göz önünde bulundurup tedbirler alarak, duruma müdahale etti. Alev almayan ve itfaiyenin müdahalesi ile tamamen kontrol altına alınan yangında, dumandan kaynaklı maddi hasar oluştu.

İkinci el eşya satan iş yerindeki malzemelerin tamamı kullanılamaz hale gelirken, yan tarafta bulunan iş yeri de zarar gördü.

Olayın ardından vatandaşların da yardımıyla dükkanlardaki eşyaların tahliyesi yapıldı.

Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı
Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı
Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı
Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı
Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı
Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı
Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı
Fişte unutulan elektrikli battaniye iki dükkanı yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

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