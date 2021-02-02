Demirözü Barajı gölünün yüzeyi buz tuttu
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Demirözü Barajı gölünün yüzeyi buz tuttu

02.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:33

Bayburt'ta dondurucu soğuklar nedeniyle Demirözü Barajı gölünün yüzeyi buzla kaplandı.

Bayburt'ta dondurucu soğuklar nedeniyle Demirözü Barajı gölünün yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte hava sıcaklıklarının gece sıfırın altına düşmesiyle dere, göl ve barajlar dondu.

Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı gölünün de yüzeyi buz tuttu.

Kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri, buz kütlesinin altında kaldı.

Havadan da görüntülenen baraj gölünde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Demirözü Barajı gölünün yüzeyi buz tuttu
Demirözü Barajı gölünün yüzeyi buz tuttu
Demirözü Barajı gölünün yüzeyi buz tuttu
Demirözü Barajı gölünün yüzeyi buz tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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