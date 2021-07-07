Son dakika haberleri | Bayburt'ta çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü
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Son dakika haberleri | Bayburt'ta çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü

Son dakika haberleri | Bayburt'ta çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bayburt'ta yaklaşık 15 dönümlük alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Bayburt'ta yaklaşık 15 dönümlük alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kaleardı Mahallesi'ndeki meralık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle büyüyerek meyvelik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 15 dönüm alanda etkili olan yangında, bazı meyve ağaçları ve bitkiler zarar gördü.

Son dakika haberleri | Bayburt'ta çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü
Son dakika haberleri | Bayburt'ta çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü
Son dakika haberleri | Bayburt'ta çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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