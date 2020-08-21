Son dakika haberleri! Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
Gelen son dakika haberlerine göre Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
21.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:14
Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında Nişantaşı köyünde karantina kararı alındığı bildirildi.
İkinci bir değerlendirmeye kadar köyün, giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.
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Kaynak: AA