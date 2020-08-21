Son dakika haberleri! Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı Gelen son dakika haberlerine göre Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında Nişantaşı köyünde karantina kararı alındığı bildirildi. İkinci bir değerlendirmeye kadar köyün, giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi. Kaynak: AA