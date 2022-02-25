Son dakika haberleri: BAÜN hastanesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve çevresine üçüncü basamak niteliğinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi faaliyete geçirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, tıp fakültesi giriş katında kurulan merkezin açılış ve tanıtım programına, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetimi ile tıp fakültesi ve üniversite hastanesi yönetimi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yaptığı konuşmada, Üniversite Hastanesine yeni bir birim daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Göreve başlamalarının ardından geçen 3 yılda, tıp fakültesi ve hastane yönetimiyle personelin de destekleriyle sağlık hizmetleri alanında önemli bir gelişim süreci yaşandığına vurgu yapan Kuş şunları kaydetti:

"Hastanemiz, şehrimiz ve vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat nitelikli sağlık hizmeti veriyor. Balıkesir'de ilk ve tek özelliği taşıyan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezini hastanemize ve şehrimize kazandırmamın mutluluğunu yaşıyoruz."

Konuşmanın ardından Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

İkisi öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 personelin görev yapacağı merkezde, sitogenetik, moleküler ve poliklinik hizmeti verilecek.