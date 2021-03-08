Son dakika haberleri | Battalgazi'de gençler için spor yatırımları sürüyor
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Son dakika haberleri | Battalgazi'de gençler için spor yatırımları sürüyor

08.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:29
Son dakika haberleri | Battalgazi'de gençler için spor yatırımları sürüyor

Son dakika haberler... Çevreyolu altına yaptığı yatırımlarla büyük takdir toplayan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, istikbalimizin teminatı gençlere, gençlik ve spor yatırımları kapsamında Hanımın Çiftliği mahallesine kazandıracağı basketbol sahasının çalışmalarını başlattı.

Çevreyolu altına yaptığı yatırımlarla büyük takdir toplayan Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, istikbalimizin teminatı gençlere, gençlik ve spor yatırımları kapsamında Hanımın Çiftliği mahallesine kazandıracağı basketbol sahasının çalışmalarını başlattı.

'Sporla yetişen sağlıklı gençler' mottolarından hareketle Battalgazi'deki çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, gençlik ve spor yatırımları kapsamında çalışmaları devam eden gençlik merkezi, kütüphane, yarı olimpik yüzme havuzunun ardından Hanımın Çiftliği mahallesine kazandıracağı Basketbol sahasının startını verdi. Daha yaşanabilir bir Battalgazi'yi inşa ederken, geleceğimizin teminatı gençlere verdiği sözleri de bir bir yerine getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla harekete geçen ekipler, Hanımın Çiftliği Mahallesinde 850 metrekare alana sahip parkın içerisine 26 metre uzunluğunda ve 15 metre eninde yapılacak olan Basketbol sahasının yapım çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Basketbol sahasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Battalgazi Belediyesi Etüt Proje Müdürü Serdar Ceritli'den çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, gençlerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Güder, "Gençlerimize verdiğimiz sözümüzü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Basketbol sahamızın da yapımına başladık. Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı olsun" dedi.

"Battalgazi'nin dört bir yanına spor tesisleri kazandırıyoruz"

Sporla yetişen sağlıklı gençler yetiştirmek için Battalgazi'nin dört bir yanına spor tesisleri kazandırdıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Göreve gelmeden önce hizmet anlamında bazı önceliklerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi de gençlerimiz için yapacağımız yatırımlardı. Göreve gelir gelmez çalışmalarımıza başladık. Gençlerin ve çocukların sporla yetişen sağlıklı bireyler olmaları için Battalgazi'nin dört bir yanına spor tesisleri kazandırıyoruz. Gençlik Merkezlerimiz, kütüphanelerimiz, havuzumuz, halı sahalarımız, futbol sahalarımız, basketbol ve voleybol sahalarımızı ilçemize kazandırıyoruz. Gençlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kırsal alanlardaki çocuklarımızın enerjilerini harcayabilecekleri ve spor aktivitelerinde bulunabilecekleri alanlar inşa ediyoruz. 850 metrekare alanda Basket ve Voleybol sahası ile yanında parkımızın olduğu bu alanı, kısa sürede Hanımın çiftliği bölgemize kazandıracağız. Hanımın çiftliği bölgesi için malumunuz bir adet Gençlik Merkezi sözümüz vardı ve onun sözünü tuttuk. Resmi olarak açılmadı ama pandemi kuralları çerçevesinde evlatlarımız, gençlerimiz orada yararlanabiliyor. Oranın açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız. Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı olsun. Battalgazi'mizde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz. Gençlerimiz bizim için çok önemlidir. Onların emrine her daim amadeyiz. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Selim Baytaş'a, Milletvekillerimize ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 2022 ve 2023 yılında da var olan hizmetlerimizin üzerlerine yenilerini ekleyerek, Battalgazi'mizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. - MALATYA

Son dakika haberleri | Battalgazi'de gençler için spor yatırımları sürüyor
Son dakika haberleri | Battalgazi'de gençler için spor yatırımları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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