Son dakika haberleri: Batmanda şehit kızına sürpriz doğum günü partisi - Haberler
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Son dakika haberleri: Batmanda şehit kızına sürpriz doğum günü partisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Batmanda şehit kızına sürpriz doğum günü partisi

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da faaliyet yürüten şehit yakınları ve gaziler tarafından 2016 da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan uzman çavuş Vedat Aykut'un kızı Gülsüm'e 6'ncı yaş günü münasebetiyle sürpriz doğum günü partisi düzenlediler.

BATMAN (İHA) - Batman'da faaliyet yürüten şehit yakınları ve gaziler tarafından 2016 da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan uzman çavuş Vedat Aykut'un kızı Gülsüm'e 6'ncı yaş günü münasebetiyle sürpriz doğum günü partisi düzenlediler.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016'daki çukur eylemlerinde şehit olan jandarma uzman çavuş Vedat Aykut'un kızı Gülsüm'ün 6. yaş günü münasebetiyle düzenlenen sürpriz partide şehit babasının ve kendi fotoğrafını üzerine resmettikleri pastayla doğum gününü kutladılar. - BATMAN

Son dakika haberleri: Batmanda şehit kızına sürpriz doğum günü partisi

Son dakika haberleri: Batmanda şehit kızına sürpriz doğum günü partisi

Son dakika haberleri: Batmanda şehit kızına sürpriz doğum günü partisi

Son dakika haberleri: Batmanda şehit kızına sürpriz doğum günü partisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Doğum Günü Partisi, Batman, Mardin, Şehit, Yerel, Haberler

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