Son dakika haberleri... Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi yapılan yürüyüşle kınandı
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Son dakika haberleri... Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi yapılan yürüyüşle kınandı

Son dakika haberleri... Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi yapılan yürüyüşle kınandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi, düzenlenen yürüyüşle kınandı.

Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi, düzenlenen yürüyüşle kınandı.

Şırnak'ta, Memur-Sen ve AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde, MHP İl Teşkilatı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu üyeleri, Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi önünde bir araya geldi.

Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına gece maket uçaklarla saldırı girişimine tepki gösteren grup, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Grup Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'na kadar "Kürt Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Huzura kalkan eller kırılsın" sloganları eşliğinde yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, Şırnak ve Batman'da yapılan saldırı girişimini kınadıklarını söyledi.

Terör örgütünün bu saldırılarla hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını dile getiren Çatı, Şırnak'taki sivil toplum kuruluşları olarak her zaman teröre karşı durduklarını aktardı.

Çatı, "PKK'yı lanetleyip, birlikteliğimizi tüm dünyaya göstermek için buradayız." dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da birlik ve beraberliği sağladıkça birilerinin kardeşlik hukukunu bölmek için mücadele ettiğini belirtti.

Erkan, "Toplumun huzurunu bozmak için hazırladıkları, tuzakladıkları düzeneklerle, maket uçaklarla saldırmaya çalıştılar. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok." diye konuştu.

HDP'ye tepkisini dile getiren Erkan, "HDP milletvekilleri, PKK'nın yaptığı zulümlerde, ekmeği için mücadele eden işçilere yönelik saldırılar yapıldığında neden sessiz kaldı? İşte halk burada, halk huzurunun, kardeşliğinin yanında. Bu huzur için canımızı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi yapılan yürüyüşle kınandı
Son dakika haberleri... Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi yapılan yürüyüşle kınandı
Son dakika haberleri... Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi yapılan yürüyüşle kınandı
Son dakika haberleri... Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi yapılan yürüyüşle kınandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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Son dakika haberleri... Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişimi yapılan yürüyüşle kınandı - Haberler
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