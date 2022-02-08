Son dakika haberleri: Batman merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Batman merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı

AA, İbrahim Toprak - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Batman merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberler: Batman merkezli 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BATMAN (AA) - Batman merkezli 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 72 şüpheliye yönelik "arama" ve "el koyma" kararı, bunlardan 56'sı hakkında da gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 11 ilde çalışma yürütüyor.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Dolandırıcılık, Gözaltı, Batman, Banka, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title