Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Programı (ÇOGEP) "Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar" lisans edindirme projesi kapsamında spor kurslarını tamamlayan 60 sporcuya malzeme hediye edildi.

BATMAN (AA) - Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Programı (ÇOGEP) "Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar" lisans edindirme projesi kapsamında spor kurslarını tamamlayan 60 sporcuya malzeme hediye edildi.

Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, güvenli bir gelecek için çocukları önemsediklerini söyledi.

Emniyet Müdürlüğü olarak asayiş, narkotik ve terörle mücadelede ülkenin birlik ve bütünlüğünü amaçladıklarını belirten Kıraç, "Tek bir amaç var. Ülkemizin birliğini bütünlüğünü korumak ve çocuklarımızı bu tür suçlardan uzak tutmak. Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde Milli Eğitim ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortak kurumlar olarak bu projeleri devam ettiriyoruz." dedi.

Daha sonra proje kapsamında kickboks, boks ve yüzme dallarında kursları tamamlayan sporculara, malzemeleri verildi.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Polis Başmüfettişi Davut Karakülah, emniyet müdür yardımcıları ve sporcular katıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği

Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği

Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği

Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Faik Öztrak Mehmet Nuri Mustafa Destici Bülent Uygun
Magazin Esra Erol Müge Anlı Düm Tek Tek Demet Özdemir
Spor Umut Meraş Salih Uçan Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 16:13:09. #1.12#