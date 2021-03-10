Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti
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Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

10.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:51
Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köy mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişinin öldüğü 24 kişin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin kardeş oldukları öğrenildi.

Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köy mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişinin öldüğü 24 kişin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin kardeş oldukları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan minibüs 300 metreden uçuruma yuvarlandı. Minibüste bulunan 7'si ağır 24 kişi yaralandı, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 18 yaşındaki Selim Barlık ve 16 yaşındaki Yasemin Barlık'ın kardeş oldukları öğrenildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

(Osman Arslan/İHA)

Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti
Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti
Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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