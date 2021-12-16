Son dakika haberleri: Batman'da terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 kişi yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da terör örgütü PKK/KCK/YPG-PYD'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gercüş ilçesinin Tepecik köyünde 8 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, hakkında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Batman 2. Sulh Ceza Mahkemesince PKK/KCK/YPG-PYD terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan Ş.H.E. gözaltına alındı.

Ş.H.E, adli işlemlerinin yürütülmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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