Batman'da 3.5 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi
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Batman'da 3.5 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi

31.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:22
Batman'da 3.5 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3.5 kilo C4 patlayıcı, 1 anti tank roketatar mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3.5 kilo C4 patlayıcı, 1 anti tank roketatar mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak Hasankeyf kırsalında operasyon düzenledi. Yıldırım-14 Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan adı verilen operasyon kapsamında arazide yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 3.5 kilo C4 patlayıcı, 1 anti tank roketatar mühimmatı ile sevk fişeği, el yapımı patlayıcıda (EYP) kullanılan 18 anahtar sistemi, 4 kol saati ile hazırlanmış EYP anahtar düzeneği, 45 elektrikli fünye, 5 telefon devresi, 4 EYP düzeneği alıcısı, 1 anten ve bağlantı kabloları, 8 metre infilaklı fitil, 1 adet 3'lü blok halinde hazırlanmış EYP alıcısı, 18 pil, 93 fişek, 1 tabanca susturucu aparatı, 1 plastik şişme bot, 1 araç tipi telsiz, 1 güneş paneli, 1 aksiyon kamerası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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