Batman'da terör operasyonu: 30 gözaltı

Batman merkez ve Kozluk ilçesinde düzenlenen terör operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.

Batman merkez ve Kozluk ilçesinde düzenlenen terör operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğünce merkez ve Kozluk ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütüNÜN talimatları doğrultusunda hareket eden şahısların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü talimatları doğrultusunda Kobani olaylarında ilimizde meydana gelen yasa dışı toplumsal olaylara ilişkin elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda söz konusu olaylara karıştığı tespit edilen 30 şüpheli şahsa yönelik 27-28 Kasım 2020'da saat 06.00 itibarı ile yapılan eş zamanlı Şehit Birol Öztekin-2 Operasyonu'nda 27 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal suç unsuru fotoğraf ve doküman, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve 1 adet AK-47 marka Kaleşnikof uzun namlulu tüfek ele geçirilmiş, ayrıca bugün Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne işbirlikçilik yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı