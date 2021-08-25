Son dakika haberleri... Batman'da tarihi eser operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Batman'da tarihi eser operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Batman'da tarihi eser operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Batman'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 407 bronz sikke, 85 gümüş sikke, 159 altın sikke, 7 metal heykel, 1 metal tabla, 1 kama, 17 obje, 1 kolye ucu, 23 yüzük ve 14 ok ucu olmak üzere 715 parça tarihi eser bulundu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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