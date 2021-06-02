Son dakika haberleri: Batman'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Batman'da sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 3 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Batman'da sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 3 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan araştırmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütünün devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yönelik cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek övücü, destekleyici terör propagandası amaçlı paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 3 şahsın eş zamanlı operasyonla yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yakalanan şahıslarla birlikte yapılan aramalar neticesinde şüpheli şahısların ikametlerinde 1 adet kuru sıkı tabanca ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere el konularak tahkikata başlanılmıştır. Batman Emniyet Müdürlüğümüz olarak ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve önlenmesine yönelik mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı