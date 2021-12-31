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Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Batman'da polise silahlı saldırıBATMAN Batman Huzur mahallesinde adli suçtan aranan şahsı almaya giden polis firari şahsın saldırısına uğradı.

BATMAN (İHA) - Batman'da polise silahlı saldırı

BATMAN Batman Huzur mahallesinde adli suçtan aranan şahsı almaya giden polis firari şahsın saldırısına uğradı. Silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ve bekçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Olay Batman Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan bir şahsı gözaltına almak isteyen polis ve bekçiye hükümlünün kardeşi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda Biri ağır toplam 3 kişi yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç "Firari bir şahsı almaya giden karakol ekimiz mukametle karşılaşır. Firari şahsın kardeşi silah kullanır. Bir polis bir bekçi olmak üzere toplam 2 arkadaşımız yaralı. Birinin hayati tehlikesi devam ediyor. Birinin durumu iyiye gidiyor. Silah kullanan da yaralı, hastanede. Firari şahıs da yakalandı" dedi.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken saldırgan ile hükümlünün gözaltına alındığı belirtildi.

Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı

Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı

Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı

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İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri

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