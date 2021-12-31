Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis, 1 bekçi yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis, 1 bekçi yaralı

Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis, 1 bekçi yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BATMAN (İHA) - Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir polis, bir bekçi yaralanırken çıkan çatışmada silahlı saldırgan da yaralandı.

Olay, Batman Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan bir şahsı gözaltına almak isteyen polis ve bekçiye hükümlünün kardeşi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda biri ağır toplam 3 kişi yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Firari bir şahsı almaya giden karakol ekimiz mukametle karşılaşır. Firari şahsın kardeşi silah kullanır. Bir polis, bir bekçi olmak üzere toplam 2 arkadaşımız yaralı. Birinin hayati tehlikesi devam ediyor. Birinin durumu iyiye gidiyor. Silah kullanan da yaralı, hastanede. Firari şahıs da yakalandı" dedi.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan ile hükümlünün gözaltına alındığı belirtildi. - BATMAN

Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis, 1 bekçi yaralı

Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis, 1 bekçi yaralı

Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis, 1 bekçi yaralı

Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis, 1 bekçi yaralı

Son dakika haberleri... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis, 1 bekçi yaralı

Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı! Polisler her yerde hırsız çifti arıyor

Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı! Polisler her yerde hırsız çifti arıyor

 Genç kadın uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı

Genç kadın uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title