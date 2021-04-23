Son dakika haberleri: Batman'da polis kan bağışı kampanyasına destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Batman'da polis kan bağışı kampanyasına destek verdi

Son dakika haberleri: Batman'da polis kan bağışı kampanyasına destek verdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Batman'da İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile polisler Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Batman'da İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile polisler Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kıraç ile 72 polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan kan bağışına destek olmak ve vatandaşları kan vermeye davet etmek için Atatürk Parkı önünde düzenlenen bağış kampanyasına destek verdi.

İl Emniyet Müdürü Kıraç, gazetecilere, Batman Valisi Hulusi Şahin'in kan bağışında bulunulması için yaptığı meydan okumasına cevap vermek için harekete geçtiklerini söyledi.

Batman'ın da plakasını baz alarak 72 personelle kan verdiklerini dile getiren Kıraç, "Ülkemiz ve insanlarımız kıymetli. Bu yüzden Kızılay'a destek olmaya geldik. Vatandaşlarımızı hem iyilik yapma adına hem de sağlık açısından kan vermeye davet ediyoruz. İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak'a kan vermesi için meydan okuyorum." dedi.

Kıraç, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: 'Türk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya bağlıyız'
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: "Türk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya bağlıyız"
'Durmayı sevmiyorum' demişti, aşırı hızdan kaza yaptı, uyuşturucudan tutuklandı
"Durmayı sevmiyorum" demişti, aşırı hızdan kaza yaptı, uyuşturucudan tutuklandı
İki husumetli arasında çıkan kavgada silahlar patladı
İki husumetli arasında çıkan kavgada silahlar patladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Merve Dizdar Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cenk Tosun Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Batman'da polis kan bağışı kampanyasına destek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 23:01:11. #1.15#

title