Son dakika haberleri... Batman'da pandemiye rağmen yatırımdan kaçmadı
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Son dakika haberleri... Batman'da pandemiye rağmen yatırımdan kaçmadı

Son dakika haberleri... Batman'da pandemiye rağmen yatırımdan kaçmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Batman'da pandemiyi fırsata çeviren iş insanı Feyzullah Ekmen milyonluk yatırım yaparak 30 kişiye istihdam sağladı.

Batman'da pandemiyi fırsata çeviren iş insanı Feyzullah Ekmen milyonluk yatırım yaparak 30 kişiye istihdam sağladı.

Batman'da 1993 yılından beri gıda sektöründe hizmet veren iş insanı Feyzullah Ekmen Gizvan şekerleme kuruyemiş şarküteri mağazasını açtı. 30 kişiye istihdam sağlayan Ekmen, pandemi döneminde yatırımdan kaçmadı. 800 metrekare şarküteri bölümü, soğuk hava deposu ile depolama alanıyla göz dolduran iş yeri yüzde yüz doğal ürünleriyle de dikkat çekiyor.

"Pandemiyi fırsata çevirip istihdama yönelik yatırım yaptık"

İşletme sahibi Feyzullah Ekmen, pandemiyi fırsata çevirip istihdama yönelik yatırım yaptıklarını söyledi. Ekmen, "1993 yılından beri bu sektörde hizmet vermekteyiz. Gizvan şekerleme kuruyemiş şarküteri mağazalarını açtık. Gizvan menengiç demek İç Anadolu bölgesinde çitlembik diyorlar. Menengiç kahvesi ismimizi de oradan esinlendik. Gizvan markası kendi markamız mağazamızda şekerleme şarküteri, çerez, baharat, bakliyat, şifalı bitkiler ürünleri mevcuttur. Bunu yani sıra mağazamızda 25 ile 30 personel çalışmaktadır. Mağazamızı ilk Batman'da açtık. Mağazamız toplamın 800 metrekare alana sahiptir. Dışarıda 120 metrekare alnımızda kafe shop yapmayı planlıyoruz. Mağazayı Batman'da açma sebebimiz kendi bölgemiz olduğu için kendi memleketimiz olduğu için büyük bir yatırım yaptık. Pandemi dönemine rağmen son derece modern ve güzel şık bir mağazayı Batman halkına kazandırmış olduk. Mağazamızda fiyatlarımızda gayet uygun. Fiyatlarda yerimizin şık olması sizleri fiyat konusunda yanıltmasın fiyatlarımız yüksek değildir. Pandemiyi fırsata çevirip istihdama yönelik yatırım yaptık. Memleketimize yatırım yapalım düşüncesiyle kolları sıvayıp yatırımımızı yaptık. İnşaat, tekstil, akaryakıt alanlarında işler yapmaktayız. Batman'a istihdam sağlamak için güzel bir mağaza kazandırdık. Kendi öz sermayemiz ile mağazamızı açtık. İnternet üzerinden satışlarımızda başlayacaktır. Şu an e- ticaret çalışmalarımızda yapılıyor. Yönetim katımızda 200 metrekare alan üzerinde internet satış alanımız bulunmaktadır. Mağazamızda ürünlerimiz çoğu doğal ve organik paketlenmesi bize ait. Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı ürünlerimizi satıyoruz. Yöresel ürünlerimizle ile satışlarımız mevcuttur. Mağazamızın Türkiye bölgesinde bitirdikten sonra Allah'ın izniyle dış pazara da açılmayı düşünüyoruz. Şu an için memleketimize eksiksiz olarak hizmet sunmayı düşünüyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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