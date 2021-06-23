Son dakika haberleri: Batman'da masanın üzerindeki cep telefonunu çalan hırsız kameralara yakalandı

Son dakika haberler: - Batman'da masanın üzerindeki cep telefonunu çalan hırsız kameralara yakalandı Batman'da, Çarşı Mahallesinde bulunan ayakkabı dükkanına müşteri kılığında giren hırsızın masa üstündeki cep telefonu çalama anı güvenlik kamerasına takıldı.

- Batman'da masanın üzerindeki cep telefonunu çalan hırsız kameralara yakalandı

BATMAN - Batman'da, Çarşı Mahallesinde bulunan ayakkabı dükkanına müşteri kılığında giren hırsızın masa üstündeki cep telefonu çalama anı güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Çarşı Mahallesinde meydana geldi. Ayakkabıcı dükkanına müşteri kılığında giren hırsız masanın üzerinden cep telefonu çalarak soğuk kanlılıkla iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi diğer müşterilerle ilgilendikten sonra masa üstünde cep telefonun olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi cep telefonun çalındığını fark etti. İş yeri sahibi durumu polise bildirmesi üzerine polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan