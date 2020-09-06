Son dakika haberleri: Batman'da Kovid-19 tedbirleri
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Son dakika haberleri: Batman'da Kovid-19 tedbirleri

Son dakika haberine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Seyyid Bilal Türbesi ziyaretleri koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Son dakika haberleri: Batman'da Kovid-19 tedbirleri
06.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:46

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Seyyid Bilal Türbesi ziyaretleri koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Gercüş'te İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüse yönelik önlemler kapsamında yeni kararlar aldı.

Kurul tarafından Vergili köyünde bulunan Seyyid Bilal Türbesine yapılacak ziyaretlerin 6-13 Eylül arasında yasaklanmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

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