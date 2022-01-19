Son dakika haberleri: Batman'da kablo çalmak isteyen zanlı akıma kapılarak öldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Batman'da kablo çalmak isteyen zanlı akıma kapılarak öldü

Son dakika haberleri: Batman'da kablo çalmak isteyen zanlı akıma kapılarak öldü
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Batman'da su deposunun elektrik panosundan kablo çalmak isteyen zanlı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

BATMAN (AA) - Batman'da su deposunun elektrik panosundan kablo çalmak isteyen zanlı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15 Ocak'ta Petrolkent Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında Batman Belediyesi BASKİ'ye ait su deposunun yanında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği bildirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede su deposunun elektrik panosu kısmına bakır kablo hırsızlığı yapmak amacıyla kilidi kırarak giren zanlıların olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Elektrik çarpması sonucu A.Ü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan titiz araştırmada, olay yerinde yakalanan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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