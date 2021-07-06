Son dakika haberleri: Batman'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Batman'da durdurulan araçta 43 kilo 832 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi ise gözaltına alındı.

Batman'da durdurulan araçta 43 kilo 832 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi ise gözaltına alındı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından uyuşturucu madde sevkiyatı konusunda yapılan istihbari çalışma neticesinde; Diyarbakır'dan Batman'a doğru hareket halinde olan araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 43 kilo 832 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi ise gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı