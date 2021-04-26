Son dakika haberleri... Batman'da jandarma personelinden kan bağışı kampanyasına destek
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Son dakika haberleri... Batman'da jandarma personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Son dakika haberleri... Batman'da jandarma personelinden kan bağışı kampanyasına destek
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da Jandarma İl Komutanı Albay İsa Çakmak ile jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Batman'da Jandarma İl Komutanı Albay İsa Çakmak ile jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayın Atatürk Parkı önünde bulunan kan bağışı noktasına gelen İl Jandarma Komutanı Çakmak ve jandarma personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan kan bağışına destek olmak amacıyla kan verdi.

İl Jandarma Komutanı Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 700 personelle kan vermeye geldiklerini söyledi.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek olmak için kan bağış noktasına geldiklerini belirten Çakmak, "Jandarma, vatanı ve milleti için her zaman canını da kanını da vermeye hazırdır. Bugün ilk etapta 700 personelle bu kampanyayı destekleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte bunu bin kişinin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Çakmak, kan bağışı kampanyasına destek veren jandarma personeline de teşekkür ederek, "Ben huzurlarınızda söz konusu vatan olduğunda her türlü fedakarlığa seve seve katlanan silah arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir borç biliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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