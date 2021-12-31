Son dakika haberleri... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamaya giderken saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu - Haberler
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Son dakika haberleri... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamaya giderken saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu

Son dakika haberleri... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamaya giderken saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu
AA / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması sonucu yaralanan bekçi Abdurrezzak Kanat, tedavi gördüğü hastane şehit oldu.

BATMAN (AA) - Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması sonucu yaralanan bekçi Abdurrezzak Kanat, tedavi gördüğü hastane şehit oldu.

Huzur Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı.

Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirildi.

Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdurrezzak Kanat şehit oldu.

Son dakika haberleri... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamaya giderken saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu

Son dakika haberleri... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamaya giderken saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu

Son dakika haberleri... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamaya giderken saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu

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AA / Muhyeddin Beyca - Son Dakika Haberleri

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