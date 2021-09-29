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Son dakika haberleri | Batman'da elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Batman'da elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Son dakika gündem haberi: Batman'da, elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BATMAN (AA) - Batman'da, elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erköklü Mahallesi'nde sokak köpeklerinden kaçarken elektrik direğine çıkan kedi, bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, elektrik direğine uzatılan merdivenle kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | Batman'da elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı - Haberler
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