Son dakika haberleri! Batman'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Batman'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 yaralı

Son dakika haberleri! Batman'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Batman'da çocuklarla başlayan kavgaya büyükler de katıldı.

Batman'da çocuklarla başlayan kavgaya büyükler de katıldı. Olayda bir kadın bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kavga Batman kent merkezi Tılmerç Mahallesi'nde yaşandı. Bahçede çocuklar arasında çıkan kavgaya kadınlar da karıştı. Bağrışmaların yaşandığı kavgaya daha sonra erkekler de dahil oldu. Kavgada L.K. adlı kadın vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Son dakika haberleri! Batman'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Batman'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Batman'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Batman'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Batman'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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