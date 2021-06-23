Son dakika haberleri... Batman'da çocuklar hobi bahçesinde eğlenerek öğreniyor

Son dakika haberleri: Batman'da köy okulunun bahçesinde öğrenciler, ekolojik tarımı öğrenmek için hobi bahçesi oluşturdu.

Batman'da köy okulunun bahçesinde öğrenciler, ekolojik tarımı öğrenmek için hobi bahçesi oluşturdu.

Çevrimova İlkokulunda öğrenciler, boş vakitlerinde hobi bahçesine biber, domates, patlıcan, kabak, salatalık gibi sebzeleri ekip bakımını gerçekleştiriyor.

Sebzelerin gelişim sürecini takip eden öğrenciler olgunlaşan ürünleri hasat ediyor.

Bahçe hakkında bilgi veren okulun İngilizce öğretmeni Elif Gürel, öğrencilerin ekolojik tarımı öğrenmeleri için hobi bahçesi oluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerin boş vakitlerini bahçede geçirdiğini belirten Gürel, çocukların böylece sosyalleştiğini de aktardı.

Öğrencilerce sebzelerin yetişme sürecinin yakından takip edildiğini anlatan Gürel şunları kaydetti:

"Öğrenciler burada domatesin ve patlıcanın nasıl yetiştiğini öğreniyor. Sebzeler yetiştikten ve belli bir olgunluğa eriştikten sonra da hasat ediyoruz. Hasat edilen sebzelerden sınıflarda turşu veya çeşitli yemekler yapıyoruz. Öğrenciler israf etmemeyi de öğreniyor. Bu anlamda çocuklarımıza bir şey katabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Öğrencilerden Muhammet Taha Onat ise çalıştıkları bahçede olgunlaşan sebzelerle yemek yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sümeyye Sevim ise hobi bahçesinde vakit geçirdiklerini, sebze ve meyvelerin nasıl yetiştiğini öğrendiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak