Son dakika haberleri: Batman'da cami musluklarını çalan hırsız kameraya takıldı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Batman'ın Şafak Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir caminin şadırvan bölümünde bulunan muslukları çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.
Batman'ın Şafak Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir caminin şadırvan bölümünde bulunan muslukları çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Şafak Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, caminin şadırvan bölümüne geldi. Önce namazlarını bitirip camiden çıkan vatandaşları bekledi ardından şadırvanda bulunan musluklardan bir tanesini hızlıca söküp çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı