Son dakika haberi | Baldızını öldürdü, dini nikahlı eşini yaraladı - Haberler
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Son dakika haberi | Baldızını öldürdü, dini nikahlı eşini yaraladı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Batman'da bir kişi tabanca ile baldızını öldürdü, dini nikahla yaşadığı eşini yaraladı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Batman'da bir kişi tabanca ile baldızını öldürdü, dini nikahla yaşadığı eşini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde D.D, dini nikahla yaşadığı M.B. ile baldızı S.K'ya (55) tabancayla ateş açtı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralı halde bulunan M.B. ve S.K. ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.B'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Polis olayın ardından kaçan D.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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