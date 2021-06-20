Son dakika haberleri: Batman'da Babalar Günü'nde şehit babası ziyaret edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Sason ilçesinde şehit sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur'u, Babalar Günü dolaysıyla Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Eğitim Bir-Sen ve Şehit Gazi Birliksen yöneticileri ziyaret etti.

Sason ilçesinde şehit sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur'u, Babalar Günü dolaysıyla Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Eğitim Bir-Sen ve Şehit Gazi Birliksen yöneticileri ziyaret etti.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur'u Aşağı Mahalledeki evinde ziyaret eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindekiler, Bağatur'un Babalar Günü'nü kutladı.

Çelik, "Bağatur bir oğlunu şehit verdi ama binlerce evlat kazandı. Bizler her zaman şehit ailelerinin yanında olacağız." dedi.

Ziyarette duygulu anlar yaşayan Bağatur da, "Bugün Babalar Günü. Beni evladım arayıp Babalar Günümü kutlayamadı ama manevi evladım olan sizler beni ziyaret ederek Babalar Günümü kutladınız. Şehit babası olmak herkese nasip olmayacak kadar değerlidir. Bana nasip eden Allah'a hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen