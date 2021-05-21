Son dakika haberleri... Batman'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri... Batman'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi

İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi Batman'da teröristler tarafından askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişimi gerçekleştirildi.

Batman'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi

BATMAN - Batman'da teröristler tarafından askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişimi gerçekleştirildi. Maket uçaklar etkisiz hale getirilirken, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, maket uçakların etkisiz hale getirildiği kaydedilirken herhangi bir zayiatın oluşmadığı bildirildi.

Son dakika haberleri... Batman'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
Son dakika haberleri... Batman'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
Son dakika haberleri... Batman'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
Son dakika haberleri... Batman'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan

Yüzde 85 engelli kızı evinin önünden kaçırıp tecavüz etti
Yüzde 85 engelli kızı evinin önünden kaçırıp tecavüz etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Batman'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 02:07:19. #1.13#

title