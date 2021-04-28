Son dakika haberleri: Batman'da aracın çarptığı güvenlik korucusu şehit oldu

Son dakika haberi... Batman'ın Kozluk ilçesinde görevini icra ettiği Baltepe üst bölgesinde araç çarpması sonucunda ağır yaralanan güvenlik korucusu Alettin Sert, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde görevini icra ettiği Baltepe üst bölgesinde araç çarpması sonucunda ağır yaralanan güvenlik korucusu Alettin Sert, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre Kozluk ilçesinde görevini icra eden bir çocuk babası güvenlik korucusu Alettin Sert (38), görev yaptığı Baltepe üst bölgesinde nöbet noktası yakınlarında yol kontrolleri yaptığı sırada yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan Sert, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit güvenlik korucusu Alettin Sert, Kozluk merkez mezarlığında düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı