Son dakika haberleri | Batman'da, 2 kaymakam görevden alındı
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Son dakika haberleri | Batman'da, 2 kaymakam görevden alındı

Son dakika gündem haberi... BATMAN'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.

Son dakika haberleri | Batman'da, 2 kaymakam görevden alındı
07.09.2020 13:06 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:10

BATMAN'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

 


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Kaynak: DHA

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