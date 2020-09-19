Son dakika haberleri: Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayici İş Adamları Derneği'nden Yunan gazetesine tepki Son dakika politika haberi... Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayici İş Adamları Derneği (BATISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er, Yunanistan'da Demokratia Gazetesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerine ilişkin, "Bu tarz yayınları yapan sözde basın yayın organlarına...

Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayici İş Adamları Derneği (BATISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er, Yunanistan'da Demokratia Gazetesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerine ilişkin, "Bu tarz yayınları yapan sözde basın yayın organlarına yaptırım uygulanmasını talep ediyor ve resmi olarak özür dilenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Er, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye kararlı adımları ile hak ve menfaatlerini savunurken, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile Fransa'dan medet umduğunu belirtti.

Gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını vurgulayan Er, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında Türkçe ibareler ile küfür dolu bir başlık ile haber yapılıp, manşet atılması, basın özgürlüğü ile açıklanamaz ve kesinlikle kabul edilemez. İyi komşuluk ilişkileri ve ticaret köprüleri kurmamız gereken Yunanistan'ın vatandaşlarının da bu konuya gereken tepkiyi göstermeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, konuyla ilgili bir özür ifadesinin kullanılmaması tepki çektiğini belirten Er, şu görüşlerini paylaştı:

"Gerilimi tırmandırmak için her türlü yolu deneyen Yunan yönetiminin hukuksuz davranışlarına, bu kez de küstah medyası alet oldu. Bu tarz yayınları yapan sözde basın yayın organlarına yaptırım uygulanmasını talep ediyor ve resmi olarak özür dilenmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA