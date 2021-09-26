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Son dakika haberleri | Batı Şeria'daki çatışmalarda 2 İsrail askeri ağır yaralandı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Batı Şeria'daki çatışmalarda 2 İsrail askeri ağır yaralandı

Son dakika haberi... İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 2 İsrail askeri ağır yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 2 İsrail askeri ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde gece saatlerinde, "Hamas hareketine bağlı bir hücrenin çökertilmesi" için İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ordunun ortak operasyonu sırasında çatışmanın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, çatışmada yaralanan 2 askerin helikopterle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, vücutlarının üst kısımlarından vurularak ağır yaralandığı belirtilen İsrailli askerler helikopterle ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan Rambam hastanesine nakledildi.

Haber de, iki askerin de yoğun bakım servisine tedaviye alındıkları bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçlerinin, sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de, İsrail ordusunun, Cenin ve Ramallah kentlerinde düzenlediği gözaltı operasyonu sırasında en az 4 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, olayda 5'inci bir kişi daha hayatını kaybetti ve yaşamını yitiren kişinin cenazesi İsrail askerlerince alıkonuldu.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

 İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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