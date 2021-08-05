Son dakika gündem: Batı Şeria'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehlikeye atıyor
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Son dakika gündem: Batı Şeria'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehlikeye atıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Batı Şeria'da yer alan El Bireh kentinin doğusundaki Beit El yerleşim yeri ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üssü yakınlarında çıkan orman yangını giderek yayılmaya devam ediyor.

Batı Şeria'da yer alan El Bireh kentinin doğusundaki Beit El yerleşim yeri ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üssü yakınlarında çıkan orman yangını giderek yayılmaya devam ediyor.

Batı Şeria'da yer alan El Bireh kentinin doğusundaki Beit El yerleşim yeri ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üssü yakınlarında çıkan orman yangını yetkilileri harekete geçirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, giderek yayılmaya devam eden yangının IDF üssü ve yerleşim yerlerini tehlikeye attığı belirtilerek, İsrailli itfaiyecilerin orman yangınını söndürmek için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. Ayrıca haberlerde, çıkan yangında ise ölü yada yaralı bildirilmedi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Son dakika gündem: Batı Şeria'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehlikeye atıyor
Son dakika gündem: Batı Şeria'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehlikeye atıyor
Son dakika gündem: Batı Şeria'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehlikeye atıyor
Son dakika gündem: Batı Şeria'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehlikeye atıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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