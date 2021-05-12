Son dakika haberleri | Batı Şeria'da bir İsrail askeri yaralandı
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Son dakika haberleri | Batı Şeria'da bir İsrail askeri yaralandı

Son dakika haberleri | Batı Şeria'da bir İsrail askeri yaralandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin, silahını almaya çalışan bir Filistinliyle yaşadığı arbedede bıçakla yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin, silahını almaya çalışan bir Filistinliyle yaşadığı arbedede bıçakla yaralandığı bildirildi.

İsrail Radyosu'nun haberine göre olay, Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında yaşandı. Bir Filistinlinin, İsrail askerinin silahını almaya çalıştığına işaret edilen haberde arbede sırasında askerin bıçaklandığı belirtildi.

Haberde, yaralanan askerin veya Filistinlinin son sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde, son dönemdeki olaylar nedeniyle çok sayıda protesto düzenlenmiş, gösteriler sırasında 2 Filistinli şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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