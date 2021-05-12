Son dakika haberleri | Batı Şeria'da bir İsrail askeri yaralandı

Son dakika gelişmesine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin, silahını almaya çalışan bir Filistinliyle yaşadığı arbedede bıçakla yaralandığı bildirildi.