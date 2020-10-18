Son dakika haberleri: Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

Edinilen son dakika haberine göre Gösteriden detaylar Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlığı konutu önünde toplanan çok sayıda gösterici, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.