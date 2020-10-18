Son dakika haberleri: Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
18.10.2020 00:01 | Son Güncelleme: 18.10.2020 00:05
Edinilen son dakika haberine göre Gösteriden detaylar Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlığı konutu önünde toplanan çok sayıda gösterici, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.
Gösteriden detaylar Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlığı konutu önünde toplanan çok sayıda gösterici, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh