Son dakika haberleri: Batı Karadeniz sahillerinde sessizlik hakim
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Son dakika haberleri: Batı Karadeniz sahillerinde sessizlik hakim

06.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:56
Son dakika haberleri: Batı Karadeniz sahillerinde sessizlik hakim

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in en önemli turizm alanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesi sakin günler yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in en önemli turizm alanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesi sakin günler yaşıyor.

İlçenin önemli noktalarından olan mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'nda sakinlik yaşanıyor.

Vatandaşların ilçede sokağa çıkma kısıtlamalarına uyduğu gözlemlendi.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri çeşitli bölgelerde kısıtlama denetimlerini sürdürüyor.

İlçede vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, markete giderek alışveriş yaptığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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