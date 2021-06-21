Son dakika haberleri | Batı Afrika'da geçen sene düzenlenen 700 terör saldırısında 2 bin kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Batı Afrika'da geçen sene düzenlenen 700 terör saldırısında 2 bin kişi öldü

Son dakika haberleri | Batı Afrika'da geçen sene düzenlenen 700 terör saldırısında 2 bin kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkelerinde geçen sene düzenlenen 700 farklı terör saldırısında, aralarında askerin de bulunduğu 2 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinde geçen sene düzenlenen 700 farklı terör saldırısında, aralarında askerin de bulunduğu 2 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, yaptığı açıklamada, teröristlerin bölge istikrarını tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Brou, ECOWAS bölgesinde güvensizlik sorunları bölge için hala büyük bir endişe kaynağı olduğunu altını çizerek, "(ECOWAS) Üye devletlerin, özellikle de cephedekilerin önemli çabalarına rağmen, 2020'de 700 farklı terör saldırısı yaşandı ve bu saldırılarda 2 bin asker ve sivil hayatını kaybetti." dedi.

Saldırıların büyük ölçüde Burkina Faso, Mali, Nijer ve Nijerya'da yaşandığını kaydeden Brou, bölgedeki yerinden edilmiş kişilerin sayısının arttırdığını söyledi.

Brou, bölgede terör saldırıların son bulması için liderlerin daha fazla çaba göstermesini çağrısında buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum
Erdoğan: 'Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar.
Erdoğan: "Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Aleyna Tilki Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Batı Afrika'da geçen sene düzenlenen 700 terör saldırısında 2 bin kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 01:32:50. #1.14#

title