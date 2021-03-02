Son dakika haberleri: Batalla'nın hayatı belgesel oldu

Bursaspor'un efsane oyuncularından Pablo Martin Batalla'nın hayatı belgesel oldu. Galaya katılan Batalla, belgesel için tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Otto Medya projesi olan ve Lifebursa.com ekibinden Adnan Batır'ın yapımcılığını, Muhammet Ali Özdemir'in yönetmenliğini, Murat Demir'in görüntü yönetmenliğini yaptığı "Pablito" adlı belgeselin galası Merinos Kongre Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirildi. Galaya Arjantinli eski futbolcu Pablo Martin Batalla, eşi Barbara Batalla, Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ile davetliler katıldı.

Galada açıklamalarda bulunan Otto Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dinçtürk, "Bazı insanlar vardır, hayatı kendisine özel veya kendisine ait değildir. Bu gibi insanların özelliği gelecek nesillere ve topluma örnek olacak bir hayat ve meslek duruşu sergilemeleridir. Burada Pablo Martin Batalla ile ilgili olarak onun hayatının bir belgesele dönmesinin sebebi de budur. Bundan sonraki nesillere, özellikle de Vakıfköy'ün yetiştirmiş olduğu genç futbolcu kardeşlerimize bir idol olması anlamında böyle bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu belgeselde Adnan, Muhammet ve Murat kardeşimin çok büyük özverileri ve mesaileri oldu. Bir Bursalı olarak sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Belgeselin yapımcısı Adnan Batır ve yönetmen Muhammet Ali Özdemir ise galaya gelen konuklara teşekkür ederken belgeselin yapım sürecinden bahsettiler. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat da Batalla'nın kulübün çok önemli başarılarına katkıda bulunduğunu söyledi.Son olarak kürsüye çıkan Pablo Martin Batalla ise salonda bulunan herkesi selamladı, kendisini yalnız bırakmadıkları için konuklara ve belgesel için emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL